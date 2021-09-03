İstanbul'un aşı raporu: En fazla Kadıköy, en az Sultanbeyli

İSTANBUL - İstanbul'da en fazla aşılama yüzde 85 ile Kadıköy'de yapıldı. En az aşı olan ise yüzde 61 ile Sultanbeyli. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hedef nüfusta çift doz aşılanmanın yüzde 60'lara ulaştığını söyledi. Memişoğlu, "Şu anda yoğun bakım hastalarımıza baktığımızda aşılıların yaş ortalaması 78. Bunların çoğu 3. dozunu tamamlamayan yandaş hastalığı olan grup. Ama hiç aşısız grupta yaş ortalaması 55'e düşüyor. Yani aşılı değilseniz yandaş hastalığınız olmasa da yoğun bakımlık olma ihtimaliniz yüksek" dedi.



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da ilk doz aşılanma oranları yüzde 70'in üzerinde. Çift doz aşılanmada ise yüzde 60'lara yaklaşıldı. İstanbul'da çift doz aşısını tamamlayan grup yüzde 91 ile 65 yaş üstü kesim. 15-39 yaş grubunun ise henüz yüzde 61'i ilk doz aşısına gitmiş durumda. 39 ilçe içerisindeki aşılanma oranlarının da ilk kez paylaşıldığı verilere göre yüzde 85 ile ilk sırayı Kadıköy ilçesi alıyor. İstanbul'da aşılanmanın en düşük olduğu ilçe ise yüzde 61 ile Sultanbeyli. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilk kez Demirören Haber Ajansı ile paylaştığı verilere göre, hiç aşı olmayanların hastaneye yatış oranı yüzde 56,8 iken, yoğun bakıma düşme riski ise yüzde 58.4'e çıkıyor. Aşılananlarda bu risk yüzde 1'in bile altında kalıyor.





"YOĞUN BAKIMLARDAKİ AŞISIZLARIN YAŞ ORTALAMASI 55"



İstanbul'daki son durumu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10'da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yok ise, yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor. Şu an İstanbul'da yoğun bakımda yatan hastalarımızın, aşı olanların ki bunlar esasına bir süre önce aşılanmış ama 3. dozlarını ihmal etmiş ya da tek doz aşılı yani eksik aşılı hastalarımız, yaş ortalaması 78. Ancak hiç aşılanmamış olduğunda yoğun bakım hastalarında yaş 55'e düşüyor. Yani siz yandaş hastalığınız da olsa, aşıyla esasında büyük orada korunuyorsunuz. Ama aşısızsanız, genç de olsanız, başka hastalığınız olmasa da yoğun bakıma girip çok büyük risklerle karşılaşıyorsunuz" dedi.





"GÜNLÜK ORTALAMA 150 BİN AŞILAMA YAPIYORUZ"



İstanbul'da aşılamaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, bugün itibariyle tam 4 bin 500 noktada aşılama yapılabildiğine dikkat çekerek "İnsanlara, yaşlılarımıza, kalabalık alanlara gidip kendimiz ilçe sağlık müdürlükleri vasıtasıyla aşı yapıyoruz. Şu anda İstanbul'da yaklaşık 4 bin 500 noktada aşı yapılabilir her gün. En çok bir günde 357 bin aşılama yaptık. Ama günlük olarak ortalama 150 bin bandında aşı yapabilir haldeyiz" şeklinde konuştu.





"ÇİFT DOZ AŞILAMADA YÜZDE 60'A ULAŞTIK"



İstanbul'un aşılamada hedefine çok yaklaştığını da anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, şu bilgileri verdi: "Şu anda İstanbul'da aşılama oranımız bir tek doz aşıda hedef nüfusu 12 milyon civarında, yüzde 78 bandına yaklaşmış durumdayız. İki doz aşılarda da yaklaşık yüzde 60'a ulaştık. Bu nedenle İstanbul'da vaka sayılarında artış yaşansa da eskisi gibi yoğun bakım ve yatışlarda çok şiddetli bir artış beklemiyoruz. Geçmişe göre kıyasladığımızda, geçen Mart ayında, Ekim ayında ya da daha önceki pik dönemlerinde yaşadıklarımızı simüle ettiğimizde şu ortaya çıkıyor ki aşısızlardaki hastalanma yaş ortalamasıyla, aşı olanlardaki yaş ortalaması artık farklılaşmış durumda. Siz aşı olduğunuz zaman eğer yandaş hastalığınız varsa ve bağışıklık sisteminiz iyi değilse bile hastalanma riskiniz var ama çok azalmış durumda. Aynı şekilde yoğun bakıma düşme riskiniz de azalıyor. Verilerimiz de bunu gösteriyor zaten"





İLÇE İLÇE AŞILAMA ORANI



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre hedeflenen nüfusa göre aşı olan kişi oranı şu şekilde:



1-Kadıköy yüzde 85,



2-Beşiktaş yüzde 84



3-Bakırköy yüzde 82



4-Adalar yüzde 80



5- Çatalca yüzde 78



6- Maltepe yüzde 78



7- Sarıyer yüzde 78



8- Şişli yüzde 78



9- Kartal yüzde 76



10- Şile yüzde 76



11- Ataşehir yüzde 75



12- Silivri yüzde 75



13- Üsküdar yüzde 75



14- Beykoz yüzde 75



15- Büyükçekmece yüzde 74



16- Beylikdüzü yüzde 74



17- Eyüpsultan yüzde 73



18- Bayrampaşa yüzde 73



19- Tuzla yüzde 73



20- Kağıthane yüzde 73



21- Çekmeköy yüzde 72



22- Avcılar yüzde 71



23- Küçükçekmece yüzde 71



24- Ümraniye yüzde 71



25- Pendik yüzde 71



26- Bahçelievler yüzde 70



27- Beyoğlu yüzde 70



28- Güngören yüzde 70



29- Gaziosmanpaşa yüzde 68



30- Sancaktepe yüzde 68



31- Zeytinburnu yüzde 67



32- Fatih yüzde 67



33- Esenyurt yüzde 66



34- Başakşehir yüzde 64



35- Esenler yüzde 64



36- Bağcılar yüzde 64



37- Arnavutköy yüzde 62



38- Sultangazi yüzde 62



39- Sultanbeyli yüzde 61