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İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

20 Aralık 2022 Salı 09:48
İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ilçede 11 farklı adrese yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, El Kaide, HTŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bu örgütlerle ve örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantısı olan bazı kişilerin, günümüz itibariyle de örgüte yakın kişilerle iletişim halinde olduklarını belirledi. Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DEAŞEl KaideHTŞOperasyonIstanbul
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