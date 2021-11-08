Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,598.38
ALTIN
569.14
DOLAR
9.74
STERLİN
13.21
EURO
11.29
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...

İstanbul’un dijitalleşme potansiyeli New York ve Londra’dan yüksek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Kasım 2021 Pazartesi 16:31
0 Okunma
İstanbul’un dijitalleşme potansiyeli New York ve Londra’dan yüksek

İSTANBUL - Şehirlerin kentsel sorunlarını çözmek için teknoloji kullanımını inceleyen Siemens, aralarında İstanbul’un da bulunduğu dünyanın çeşitli bölgelerinden şehirlerin dijitalleşme haritasını çıkardı. İstanbul’un 4 ile puanlandırılan dijitalleşme potansiyeli, Londra, New York, Berlin gibi gelişmiş ülkelerin şehirlerinden daha yüksek oldu.


 

Siemens, aralarında İstanbul’un da olduğu dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin “Dijitalleşme Haritası”nı yayınladı. Hayata geçirilen çalışma, dünya genelindeki şehirlerin, kentsel sorunları çözmek için teknolojiyi nasıl kullandıklarına dair bir tablo sunuyor. Uzun süren araştırma ve inceleme döneminin ürünü olan, İstanbul, Berlin, Buenos Aires, Dubai, Hong Kong, Londra, Los Angeles, Melbourne, Münih ve New York gibi metropollerin dijitalleşme karnesini ortaya koyan çalışma, Siemens’in ilgili şehirlerdeki ekipleriyle teknolojinin sürdürülebilirliğini sağlama, ulaşımı iyileştirme ve fırsat yaratma için üreteceği çözümlerin belirleyicisi olacak.


 

Araştırma sonucunda şehirlerin dijitalleşmeye hazır olma düzeyi ve potansiyeli belirlenerek 10 üzerinden puanlandırıldı. Buna göre İstanbul’un dijitalleşmeye hazır olma düzeyi 10 üzerinden 5, dijitalleşme potansiyeli ise 4 olarak belirlendi. Aynı çalışmada Berlin ve Münih’in dijitalleşme potansiyeli 2, Londra ve New York’unki ise 3 olarak belirtildi.


 

YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİYOR


 

Siemens’in Şehirlerin Dijitalleşme Haritası çalışmasına göre, İstanbul dijital geleceğinin güçlü temellerini atarken, vatandaşların şehirde bir yerden bir yere hızlı ve etkin bir şekilde gitmesine yardımcı olmaya odaklanıyor. Dünyanın en eski ve köklü şehirlerinden İstanbul, hâlihazırda tren, metro, tramvay, otobüs, feribot, deniz otobüsü, teleferik, füniküler ve paylaşımlı bisiklet gibi seçenekleri kapsayan geniş bir ulaşım yelpazesi ve bağlantılı ulaşım ağına sahip olmanın avantajından yararlanıyor.


 

İstanbul hem akıllı şehir olmaya hem de Türkiye’nin hızlı yenilenebilir enerji açılımından yararlanmaya hazır. Çalışmaya göre, Türkiye’nin güvenliğe ve çeşitlendirmeye odaklanan güçlü enerji politikası sonucu ise yenilenebilir enerji kapasitesi son 5 yılda yüzde 50 artış gösterdi.


 

“SORUN VE ÇÖZÜMLER İÇİN YOL HARİTASI”


 

Global düzeyde kent yaşamının geleceğini şekillendirmede kritik rol oynadıklarına dikkat çeken Siemens Türkiye Strateji ve Akıllı Altyapılar Direktörü Hakan Özdemir, “Dijital teknoloji, dünyamızın içinde bulunduğu büyük dönüşüme ivme kazandırıyor. Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler daha sürdürülebilir, daha fayda odaklı, daha yaşanılası bir dünya inşa etmemize olanak tanıyor. Akıllı şehirlerin temelini oluşturan teknolojilerle, dünyamızın mücadele ettiği sorunları çözmek mümkün. Siemens olarak, akıllı şehirlerin oluşturulmasında sorumluluk alıyoruz. Şehirlerin Dijitalleşme Haritası da bu misyonumuzun sonuçlarından biri. Dünyanın önde gelen şehirlerinin karnesini oluşturarak, sorun ve çözümler için yol haritası oluşturulmasına katkı sağladık. Siemens teknolojisini şehirlere entegre ederek daha sürdürülebilir bir yaşamın inşasında aktif rol oynayacağız” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dijitalleşme PotansiyeliIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk test sürüşünü Bakan Karaismailoğlu yaptı
İlk test sürüşünü Bakan Karaismailoğlu yaptı
Yediemin otoparkından sahte evrakla hırsızlık
Yediemin otoparkından sahte evrakla hırsızlık
“Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri”
“Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans