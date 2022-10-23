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Jandarmadan yabani hayvan operasyonu

Ä°STANBUL Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda, Ã‡atalca'daki bir Ã§iftlikte yabani hayvan bulunduran 1 kiÅŸiyi yakalandÄ±. Ã‡iftlikte yapÄ±lan aramalarda 16 ceylan ele geÃ§irildi. Yaban hayvanlarÄ± bulundurma ve Ã¼retme suÃ§undan iÅŸletme sahibine toplamda 583 bin 70 lira ceza yazÄ±ldÄ±.

23 Ekim 2022 Pazar 10:16
Jandarmadan yabani hayvan operasyonu

Ã‡evre, DoÄŸa ve HayvanlarÄ± Koruma Timi ve Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timi (JASAT) ekipleri, Ã‡atalca'da bulunan bir Ã§iftlikte yabani hayvan bulundurulduÄŸu bilgisine ulaÅŸtÄ±. AlÄ±nan bilgi kapsamÄ±nda harekete geÃ§en ekipler, sÃ¶z konusu Ã§iftlikte arama yaptÄ±. Aramalarda 16 ceylan ele geÃ§irildi.

Ceylanlar, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi. Ã‡iftliÄŸi iÅŸleten O.U. isimli kiÅŸiye izinsiz yaban hayvanlarÄ± bulundurma suÃ§undan 11 bin 835 lira, yaban hayvanlarÄ±nÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¼retmek suÃ§undan 11 bin 835 TL ve hayvan baÅŸÄ±na 35 bin TL olmak Ã¼zere toplamda 583 bin 70 lira ceza yazdÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaÃ‡atalcaHayvanYabani HayvanÃ§iftlikOperasyon
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