Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

Jandarmanın yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskını kamerad

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Avcılar'da 3 farklı adreste bulunan depo ile iş yerlerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 10:38
0 Okunma
Jandarmanın yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskını kamerad

İSTANBUL , (DHA)
Uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta seraya dönüştürülen depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 720 kök mariuhana bitkisi, satışa hazır halde 128 kilogram mariuhana ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. ve F.E.  isimli kişilerin Avcılar ve Beylikdüzü'nde farklı adreslerde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. İş yerini takibe alan Jandarma ekipleri, klima servisi görüntüsü verilen adreste müşteri hareketliliği olmadığı gibi, giriş çıkış yapanların da aynı kişiler olduğunu belirledi. Paravan olarak kullanılan iş yerine düzenli olarak giriş çıkış yaptığı gözlemlenen bu kişilerin, aynı zamanda farklı malzemeleri 3 adres arasında sürekli taşıdıkları tespit edildi.


DEPOYU ADETA UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli tarafından yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 720 kök mariuhana bitkisi, satışa hazır 128 kilogram mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler,  uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı madde ile gübre ele geçirildi.


5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ş.K. ve  F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbulİl Jandarma Komutanlığıİstihbarat Şube MüdürlüğüBeylikdüzüAvcılarDepoIş YerleriEş ZamanlıUyuşturucu OperasyonuYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ersoy: İstanbul'u uluslararası etkinliklerin merkezi haline getirmeye başlıyoruz
Bakan Ersoy: İstanbul'u uluslararası etkinliklerin merkezi haline getirmeye başlıyoruz
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Galataport İstanbul'a ilk gemi yanaştı
Galataport İstanbul'a ilk gemi yanaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans