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KadÄ±kÃ¶y Belediyesi BaÅŸkanÄ±nÄ±n makam odasÄ±na haciz

KADIKÃ–Y Belediye BaÅŸkanÄ± Åžerdil Dara OdabaÅŸÄ±'nÄ±n makam odasÄ±ndaki eÅŸyalar, 39 yÄ±l Ã¶nce yapÄ±lan kamulaÅŸtÄ±rma nedeniyle haczedildi.

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 11:35
KadÄ±kÃ¶y Belediyesi BaÅŸkanÄ±nÄ±n makam odasÄ±na haciz

KadÄ±kÃ¶y Belediyesi FenerbahÃ§e Mahallesi'nde 1983 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± sokak ve yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, OrdinaryÃ¼s ProfesÃ¶r Ali Fuat BaÅŸgil'e ait bahÃ§enin bir kÄ±smÄ±nÄ± yola dahil etti. BaÅŸgil'in varisleri olan Hatice Sema TaÅŸan ve Ziya Sunay, 2017 yÄ±lÄ±nda belediye aleyhine alacak davasÄ± aÃ§tÄ±. Ä°stanbul 5. Ä°cra Dairesi, 'KamulaÅŸtÄ±rmasÄ±z el atma' kararÄ±yla, 2019 yÄ±lÄ±nda BaÅŸgil'in varisleri lehine davayÄ± sonuÃ§landÄ±rdÄ±. DavacÄ±lar, KadÄ±kÃ¶y Belediyesi'nin kamulaÅŸtÄ±rma bedeli olarak belirlenen 629 bin 666 TL'yi Ã¶demediÄŸi gerekÃ§esiyle, icra yoluna baÅŸvurdu. Ä°cra memurlarÄ± Ã¶nceki gÃ¼n KadÄ±kÃ¶y Belediyesi'ne giderek, belediye baÅŸkanÄ± Åžerdil Dara OdabaÅŸÄ±'nÄ±n makam odasÄ±, spor ve konferans salonunda, kamu yararÄ± iÃ§in kullanÄ±lmayan eÅŸyalarÄ± haczetti.Â 

BAÅžKAN ODASINDA HACZEDÄ°LEN EÅžYALARIN YEDÄ°EMÄ°NÄ° OLDUÂ 

KadÄ±kÃ¶y Belediyesi BaÅŸkanlÄ±k BinasÄ±â€™na Ã¶nceki gÃ¼n giden icra memurlarÄ±, OdabaÅŸÄ±'nÄ±n makam odasÄ±ndaki televizyon, ses sistemi ve klimanÄ±n yanÄ±sÄ±ra, spor salonundaki eÅŸyalarÄ±n tamamÄ± ve konferans salonundaki televizyonlarÄ± haczetti. Ancak icra memurlarÄ±nÄ±n haczettiÄŸi eÅŸyalarÄ±n borcu karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Haciz iÅŸlemi yapÄ±lan eÅŸyalar binadan taÅŸÄ±nmazken, Â OdabaÅŸÄ± ve Ä°BB avukatÄ±nÄ±n yediemin olarak yetkilendirildiÄŸi bildirildi. KadÄ±kÃ¶y Belediyesi 6 ay iÃ§erisinde 629 bin 666 TL'lik borcu, davacÄ±lara Ã¶demezse, haczedilen mallar belediyeden alÄ±narak icradan satÄ±lacak. Â KadÄ±kÃ¶y Belediyesi 39 yÄ±llÄ±k kamulaÅŸtÄ±rma nedeniyle yapÄ±lan haciz iÅŸlemi konusunda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadÄ±kÃ¶y BelediyesiHaciz
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