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Kadıköy ve Ataşehir'de yılın ilk trafik cezaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy ve Ataşehir'de TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında ve farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2022 Cumartesi 10:08
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Kadıköy ve Ataşehir'de yılın ilk trafik cezaları

İstanbul'da 2022'nin ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik birçok ilçede denetim gerçekleştirdi. 

Denetimlerden biri Kadıköy Kuş Dili Caddesinde trafik polisleri otomobilleri durdurarak sürücüleri alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Ayrıca trafikte yüksek sesle müzik diyen sürücülere ise ceza işlem uygulandı. 

Kadiköy denetime takılan bir sürücüye trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü üflediği alkolmetrede 0.55 promil alkollü çıktı. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince bin 823 TL cezai işlem uygulanırken ehliyetine ise el konuldu. 

Kadıköy ve Ataşehir de yapılan trafik denetimlerinde 62 sürücüye alkollü araçtan kullanmaktan toplam 113 bin 026 lira ceza yazılırken 12 sürücü ise yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 5 bin 124 lira ceza işlem uygulandığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyAtaşehirPolisTrafikCezaSürücü
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