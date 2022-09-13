Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.649,21
ALTIN
1.009,01
DOLAR
18,24
STERLİN
21,33
EURO
18,48
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...

Kadıköy’de işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı; 1 yaralı 

KADIKÖY’de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

13 Eylül 2022 Salı 08:56
Kadıköy’de işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı; 1 yaralı 

Kaza, saat 06.40 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, Kadıpaşa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Ersan Ersoy yönetimindeki 34 LCC 877 plakalı servis minibüsü, Kadıpaşa Sokak’tan Hilmi Paşa Sokak’a çıktığı sırada Serkan Mert yönetimindeki 34 LAC 467 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serkan Mert’in kullandığı minibüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yan yatan minibüsteki yaralı Hande Erikli’yi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Erikli’nin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede önlem alırken, sokak bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. 

"O AN BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİM"

Yan yatan minibüsteki Burak Gülsever, "Gelişini gördüm. O kadar hızlı geliyordu ki, bize çarpmasıyla yola uçtuk. Aracımız yan yattı. Kadın kafasını vurdu. O an bir şey düşünemedim. Şoktayım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyIşçiServisKazaTrafik KazasıKozyatağıKadıpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da zabıta ekipleri 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirdi
İstanbul'da zabıta ekipleri 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirdi
Metrobüs kazasında yaralanan şoförün kardeşi: Ameliyat oldu bilinci açık
Metrobüs kazasında yaralanan şoförün kardeşi: Ameliyat oldu bilinci açık
99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında "sürücü fenalaştı" iddiası
99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında "sürücü fenalaştı" iddiası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans