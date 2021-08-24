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Kağıthane'de ambalaj fabrikasında yangın

Kağıthane, Seyrantepe, Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak'ta bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katında yangın çıktı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ağustos 2021 Salı 09:12
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Kağıthane'de ambalaj fabrikasında yangın

İstanbul,(DHA)

Yangın, 05.45 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKağıthaneYangınYeni Çağrı
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