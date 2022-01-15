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Kağıthane'de ruhsatsız silah operasyonu

KAĞITHANE'de, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ruhsatsız oldukları anlaşılan 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2022 Cumartesi 11:27
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Kağıthane'de ruhsatsız silah operasyonu

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle, önceki gün ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane'deki adreslerine yapılan baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 108 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 1 kama ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneSilahOperasyon
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