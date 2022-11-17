Kara Surları Millet Bahçesi Projesi’nin 1’inci etabında sona gelindi

İSTANBUL - İstanbul Fatih Belediyesi, Yeşil Fatih Vizyonu hedefiyle hareket ederek Kara Surları Millet Bahçesi ve Topkapı Kaleiçi Meydanı gibi birçok farklı projeler oluşturdu. Kara Surları Millet Bahçesi’nin 1’inci etabını gazetecilerle keşfe çıkan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Topkapı’dan Mevlanakapı’ya kadar olan bu alanımız tamamen niteliksiz yapılarla gecekondularla doluydu. Bu alanı insanlarla kavga etmeden, tamamen rızaya dayalı şekilde boşalttık ve projemize başladık. İnşallah 1 buçuk ay sonra ise tüm İstanbul ve Fatih’te oturan vatandaşlarımızla buluşacak” dedi.





Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, belediyenin yaklaşık 3 buçuk yıldır sürdürdüğü Kara Surları Millet Bahçesi Projesini anlatmak amacıyla 17 Kasım’da basınla bir araya geldi. 5 Etapta ele alınan 230 bin metrekare büyüklüğündeki İstanbul Kara Surları Millet Bahçesi Projesi ile Topkapı-Yedikule yaklaşık 3 buçuk kilometrelik hat boyunca kesintisiz yaya, bisiklet yolu ve yeşil alan üretilecek. Bu alanda İstanbul endemikleri – tıbbi ve aromatik bitkiler konseptli tematik bahçe, bisiklet yolu, ateşsiz piknik alanı, macera oyun alanı, çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol sahaları, kaykay pisti, çocuk kütüphanesi ve çocuk oyun atölyeleri, el becerileri kursları vb. birçok fonksiyon proje alanı içerisinde yer alacak. Satın alma çalışmaları şahıs mülkiyetinin ve yasa dışı yapılaşmanın fazla olduğu 1’inci ve 2’nci etapta yoğunlaşmıştır. 3 yıllık süreçte 1000 kişi ile görüşülerek uzlaşma yoluyla yaklaşık 60 bin metrekare alan kamu mülkiyetine geçmiştir. Sur dibinde yasa dışı olarak yapılaşmış 266 yapı, 317 sundurma ve 490 bağımsız bölüm temizlenmiştir. 1’inci etabı gazetecilerle keşfe çıkan Başkan Turan, bu alanın 60 bin metrekaresini 2022 içerisinde halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.





“FATİH’TEKİ EN BÜYÜK YEŞİL ALAN”





Başkan Turan, “Kara Surları Millet Bahçesi Projemizin 1’inci etabının ihalesi Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Toplu Konut Dairemiz tarafından yapıldı. Ama bu alandaki bütün kamulaştırma, proje çalışmalarını Fatih Belediyemiz yaptı. Yaklaşık 25 bin metrekare olan bu alanımız, inşallah 1 buçuk ay sonra vatandaşımızla buluşacak. Bu alan, şu anda Fatih’te bulunan en büyük yeşil alandan da büyük. Yine bunun hemen Mevlanakapı- Selinkapı arasında 2’nci etapta da çalışmalarımız devam ediyor. Burada da 3 ayrı bölgede çalışmamız var. İnşallah 2 ay sonra, 1 etabı 3 ay sonra başka etap açacağız. Hem İstanbullular için hem de Fatihliler için çok farklı bir perspektif, farklı bir yeşil alan ortaya koymuş olacağız” şeklinde konuştu.





‘DONATI ODAKLI DÖNÜŞÜM FİKRİ İLE YOLA ÇIKILDI





Proje faaliyetlerini gerçekleştirirken ‘Donatı Odaklı Dönüşüm’ fikrinden yola çıktıklarını da vurgulayan Başkan Ergün, “Temelde, ilçemizdeki yeşil alan oranıyla, park, çocuk parkı gibi kamusal alanların artırılmasını, bir tarih ve kültür merkezi olan ilçemizin niteliksiz yapılardan arındırılmasını amaçladık. Gerçekten de üç yılın sonunda, ilçemizdeki yeşil alan miktarında, rekor düzeyde artışın yaşanacağı adımları atmış bulunuyoruz. ‘Donatı Odaklı Dönüşüm’ yaklaşımının, ilçemize kazandıracağı diğer avantajları şöyle sıralayabilirim:





“Riskli yapı stoğunun bertaraf edilmesi, şehirlerin/Yerleşmelerin dengeli gelişmesine olanak sağlanması, yerleşim alanlarında yoğunluğun azaltılması ve sıhhileştirme imkânının artırılması, hemşehrilerimize, depreme karşı güvenli konutlarda ikamet etme imkânı sunulması, şehircilik ve yaşam standartlarının yükseltilmesine olanak sağlanması, yapılan işlerde, alınan kararlarda uzlaşmanın esas alınması, kamu kaynaklarının optimum kamusal fayda için kullanılması, afet sonrası için toplanma alanlarının artırılmasına katkı sağlanması, İstanbul’daki dört UNESCO Dünya Mirası Alanından olan Kara Surlarının korunmasına ve destinasyonuna katkı sağlanması.”





‘BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA’ AMAÇLARINA UYGUN BİR PROJE OLARAK SEÇİLDİ





Başkan Ergün sözlerine son olarak şunları ekledi:





“Çalışmaları sürmekte olan Kara Surları Millet Bahçesi projemiz, İlçemizdeki yeşil alanların oranını artırma ve İlçemizi daha yaşanabilir bir noktaya taşıma hedefimizin en kararlı hamlelerinden birini temsil ediyor. Söz konusu projemiz, ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma’ amaçlarına uygun bir proje olarak seçildi ve Marmara Belediyeler Birliği’nin, 3 gün önce yayımlanan ‘Sürdürülebilir Projeler’ kitabında yer aldı. ‘Belediyelere İlham Verecek 15 İyi Uygulama’ arasında gösterildi.”





TOPKAPI KALEİÇİ MEYDANI





Kara Surları Millet Bahçesi projesinin kuzeyde başlangıç etabı olan 5. etap ise Kentsel Tasarım Proje Yarışması ile katılımcı bir yaklaşımla ele alındı. Günümüzde toplu taşım depolama alanı olarak kullanılan ve Bizans-Osmanlı dönemlerinde kente giriş alanı olarak önemli bir yere sahip olan Topkapı meydanının bölgenin eski kullanımına ve meri plan fonksiyonlarına uygun olarak kamusal alan olarak kente kazandırılması yarışmanın amacını oluşturmaktadır. Yarışma projesi ile bölgenin tasarım potansiyeli değerlendirilecek, tarihi kimliği ortaya çıkarılacak, kamusal kullanım değeri arttırılacaktır. Bu proje ile Fatih’in kent hafızasına yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde bir meydan kazandırılacak.





FATİH’TEKİ YEŞİL VİZYON PROJELERİ





“Kara Surları Millet Bahçesi Projesi, Millet Bahçesi 2’nci Etap Fikir Projesi, Millet Bahçesi 13 SMÖ Yapı (Silivrikapı Mahallesi), Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, Karagümrük Semt Parkı ve Yaşam Merkezi, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Silivrikapı Fanço Anne Çocuk Merkezi (Çocuk Köyü).”