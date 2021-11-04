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Kartal'da yolcu minibüsü alev alev yandı

KARTAL'da park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı. Olaya müdahalede bulunan belediye ekibi, alevlerin hemen yanında bulunan oto tamirhanesine yangının sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Kasım 2021 Perşembe 10:26
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Kartal'da yolcu minibüsü alev alev yandı

Olay sabah saat 07.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Ersel Sokak içerisinde yaşandı. Bir oto tamirhanesinin yanında bulunan yolcu minibüsü alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken bu sırada olay yerinden geçen Kartal Belediyesi'ne ait su tankeri devreye girdi. Belediye görevlileri tankerden uzattıkları hortumla itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin yan taraftaki işyerine sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Yangın itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesi ile oto tamirhanesine sıçramadan söndürüldü.

Olayı haber veren taksici Bülent Sarı, "Alevlenmeye başlamıştı. Hemen gidip bekçilere haber verdim. Burada büyük bir patlama olabilirdi. Buradan geçen Kartal Belediyesi'nin ekipleri vardı. Onlar müdahalede bulundu. Büyük bir facia yaşanabilirdi" şeklinde konuştu. 

Oto tamirhanesinde kalan Abdurrahman Baran ise, "Hemen şu arka tarafta yatıyorduk. Yangını görünce apar topar uyandık. İçerde herhangi bir sorun yok. Dükkana sıçrasaydı tamamen yanardı. Hatta patlama bile olur, dükkan elimizden giderdi" dedi.

Yangının ardından minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Esentepe MahallesiKartalOtomobilYangınItfaiye
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