KKTC'nin 39. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Taksim'de tÃ¶ren

Ä°STANBUL - Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39'uncu kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Taksim MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Seniha Birand Ã‡Ä±nar konuÅŸmasÄ±nda "BugÃ¼nkÃ¼ tÃ¶renimizi Ä°stiklal Caddesi'nde pazar gÃ¼nÃ¼ vuku bulan hain saldÄ±rÄ± ertesinde gerÃ§ekleÅŸtiriyor olmanÄ±n burukluÄŸu iÃ§erisindeyiz" dedi.Â



Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin 39. KuruluÅŸ YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Taksim MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Seniha Birand Ã‡Ä±nar, Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zlem Bozkurt, 3'Ã¼ncÃ¼ Kolordu Kurmay BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Tolga GenÃ§, BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Haydar Ali YÄ±ldÄ±z, KÄ±brÄ±s gazileri ve Ã§eÅŸitli dernek Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±. Taksim Cumhuriyet AnÄ±tÄ±'na Ã§elenklerin bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶rende saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal marÅŸÄ±nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Seniha Birand Ã‡Ä±nar konuÅŸma yaptÄ±. Ã‡Ä±nar "KonuÅŸmama baÅŸlamadan Ã¶nce bugÃ¼nkÃ¼ tÃ¶renimizi Ä°stiklal Caddesi'nde pazar gÃ¼nÃ¼ vuku bulan hain saldÄ±rÄ± ertesinde gerÃ§ekleÅŸtiriyor olmanÄ±n burukluÄŸu iÃ§erisinde olduÄŸumuzu vurgulamak isterim. Sivil ve masum insanlarÄ± hedef alan terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼nÃ¼ lanetliyoruz. Bu hain saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere tanrÄ±dan rahmet, ailelerine sabÄ±rlar, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum. Anavatan TÃ¼rkiye'mize geÃ§miÅŸ olsun" dedi.Â



BugÃ¼n Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin ilanÄ±nÄ±n 39'uncu yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸunu ifade eden Ã‡Ä±nar, "KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n adada 1571'de baÅŸlayan TÃ¼rk varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadelenin 144'Ã¼ncÃ¼;Â



KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n 1963'te OrtaklÄ±k Cumhuriyeti'nden atÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan varoluÅŸ mÃ¼cadelesi ve devletleÅŸme yolcuÄŸunun 59'uncu; Anavatan TÃ¼rkiye'nin hem TÃ¼rklere hem Rumlara barÄ±ÅŸ getirmek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi haklÄ± ve hukuki mÃ¼dahalesinin 48'inci yÄ±lÄ±ndayÄ±z. Ve bugÃ¼n, bu uzun ve zorlu yolculuÄŸun tarihi bir dÃ¶nemecindeyiz. Ãœlkemizin baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olarak tanÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan, uluslararasÄ± diplomasinin zirvesi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyurulmasÄ±, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin tarihinde artÄ±k geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemez bir sayfa aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.Â



GeleceÄŸimizle ilgili tarihi adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¼nlerde Cumhuriyetimizin yeni yaÅŸÄ±nÄ±, ilke ve devrimleriyle KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n her daim yol gÃ¶stericisi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e ithaf edilmiÅŸ bu anÄ±tÄ±n Ã¶nÃ¼nde sizlerle birlikte kutluyor olmaktan bÃ¼yÃ¼k onur ve mutluluk duyuyorum" diye konuÅŸtu.Â

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