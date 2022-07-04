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Kuyumcukent'te zam eylemi

04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:03
Kuyumcukent'te zam eylemi

İSTANBUL - Kuyumcukent esnafı, otopark ve aidatlara zam geldiği iddiasıyla eylem yaptı. Kuyumcukent AVM'nin otoparkında bulunan yönetim ofisi önündeki eylemde zaman zaman gergin anlar yaşandı. 

Kuyumcukent AVM Yönetim Kurulu, ayın başında 200 lira olan otopark ücretini iddiaya göre 450 liraya çıkardı. Aidatlara da yüzde 125 zam yapıldığı öne sürüldü. Kuyumcukent esnafı, öğle saatlerinde zamlara karşı Kuyumcukent İşletme ofisi önünde toplandı. Gruptakiler sloganlar attı. Gruptakilerden bazıları ofisin içerisine girmeye çalışınca gergin anlar yaşandı. Güvenlikler, içeriye girmeye çalışanları engelledi. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz, ofis önüne çıkarak konuşma yapmaya çalıştı. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz'ın konuşmaları, atılan sloganlarla kesildi. Ahmet Karbeyaz, çarşamba gününe kadar yönetim kurulu ile toplantı yapacağını dile getirerek, indirim sözü verdi. Kalabalık, indirim sözü üzerine alanı terk ederek dükkanlarına döndü. 


 

"4 AY İÇİNDE YÜZDE 400 ZAMLANDI"

Kuyumcukent esnafı Musa Aslan, "Aidatlarda olan ciddi artışlar nedeniyle burada toplandık. Bunalıma girdik resmen. Bu seneki ikinci zam oldu bu. Aidat bin 800 liraydı, 3 bin 600 lira oldu. Aylık otopark ücreti, 180 TL'den 450 TL oldu" dedi. Yusuf Demir, "Geçen sene 350 TL verdiğimiz aidat,  Bin 800 lira oldu. Aidat verip neden otopark parası veriyoruz. 1 hafta önce 200 TL'ydi, 2 ay önce 100 TL'ydi. 4 ay içinde yüzde 400 zamlandı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcukentte Zam EylemiKuyumcukentZamAidatOtopark
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