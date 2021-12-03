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Lodos balıkçılığı vurdu, tekneler günlerdir açılamıyor

İSTANBUL'da günlerdir etkili olan fırtına balık tezgahlarını vurdu. Fırtına denize açılamayan balıkçı tekneleri barınaklarda havaların düzelmesini bekliyor. Piyasada balık azalınca da tezgahta balık fiyatları yükseldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Aralık 2021 Cuma 10:15
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Lodos balıkçılığı vurdu, tekneler günlerdir açılamıyor

İstanbul'da saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos birçok çatıyı uçururken, il genelinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kuvvetli lodostan balıkçılar da etkilendi. Lodos nedeniyle balıkçı tekneleri açılamadı. Tezgahlarda balık azalınca fiyatlarda da arttı. 

'TUTULAN BALIK MİKTARI AZ OLUNCA FİYATLAR YÜKSELDİ'

Sarıyer Büyükdere Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Yaşar Güreşir, "Hava estiği zaman balık olmuyor, olmadığı zaman az geliyor, az gelen balık da pahalı oluyor. Mesela, sarıkanatlar 80 liraydı oldu 100 lira, mezgitin kilosunu 30 liraya satıyorduk 50 lira oldu. Levrek, çipura zaten lodos oldukça her gün 3 lira, 5 lira zam geldi. Hamsi 30 liraya satıyorduk 40 lira oldu. Balık şu anda çok az ama lodos bittikten sonra düzelir diye düşünüyorum. O zaman fiyatlar biraz daha düşer" şeklinde konuştu.

Selçuk Topçu ise, "Çinekop, istavrit boğazdan tutulduğu için lodostan dolayı büyük gırgırlar avcılık yapamıyor. Tutulan balık miktarı da az olduğu için fiyatlar yükseldi. Bu arada hamside bayağı azalma var. Hamsi Karadeniz'de bayağı çekildi" dedi.

'DENİZDE OLMASI GEREKEN TEKNELER BİR HAFTADIR BARINAKTA YATIYOR'

Sarıyer, Garipçe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Aslan da "Çalıştığımız alan Boğaz ve çevresi, lodos da Boğaz ve çevresinde çok büyük etki yaratıyor. En büyük avcılık, Boğaz ve çevresinde olduğu için lodosta çok büyük etkiliyor. Bu sulara ağ atılamıyor. Tabii bu fiyatlara da bayağı yansıyor, fiyatlar tavan yaptı. Bir haftadır balığa çıkılmıyor. Yani Marmara Denizi, Karadeniz çıkışı ve girişi çok büyük etkisi var onun için avlanamıyoruz. Arkamda gördüğünüz teknelerin hepsi denizde olması gerekiyor ama doyurucu bir avcılık yok.  Bu tekneler bir haftadır yatıyorlar. Mazot da pahalı onun için boşa çıkmayalım diye yatıyorlar" diye konuştu.

Balıkçı Metin Kurşun ise, "Balık yok, lodos esti mi deniz kuruyor. Zaten lodos öncesinde de denizde çok bir şey yoktu yani. İnsanlar mazot parasına çalışıyordu. Bir de üstüne lodos gelince balık hiç yok yani. Her gün çıkıyoruz ama mazot parasını bile çıkarmadan geri geliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulLodosBalıkBalıkçılıkBalıkçıDeniz
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