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Maltepe'de inşaat alanında göçük: 2 yaralı 

MALTEPE'de inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:28
Maltepe'de inşaat alanında göçük: 2 yaralı 

Maltepe Çınar Mahallesi, Dut Sokak'ta saat 11.00 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan amca çocukları olduğu öğrenilen Fikret Karakoç ile Servet Karakoç toprak altında kalarak yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak Fikret Karakoç'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Servet Karakoç ise yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından toprağın altından çıkarılarak ambulansa konuldu. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 işçinin tedavi altına alındığı hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan göçüğün olduğu inşaatın yanında bulunan 4 katlı bir binada tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeÇınar MahallesiDut SokakInşaatGöçükIşçi
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