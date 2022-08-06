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Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi

MALTEPE’de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:26
Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay saat 23:30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde hareketsiz yattığını gören kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulan nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cenaze tabutla araca yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi. Kederli aileyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeAltıntepe MahallesiölümVefat112 Acil Çağrı MerkeziAdli Tıpşüpheli ölüm
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