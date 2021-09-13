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Mecidiyeköy'de kurallara uymayan taksicilere ceza

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Eylül 2021 Pazartesi 13:53
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Mecidiyeköy'de kurallara uymayan taksicilere ceza

İSTANBULŞişli, Mecidiyeköy'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan ve belgeleri eksik olan taksicilere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri ve İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Mecidiyeköy Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemerleri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Kontrollerde, emniyet kemerini takmayan iki taksiciye ayrı ayrı 144 lira para cezası kesildi. Öte yandan araç muayenesini geciktirmiş bir taksiciye de 314 lira ceza yazılarak araç polis ekiplerince bağlandı. 

Emniyet kemerini takmadığı için kendisine ceza kesilen taksici Serkan Narin, "Emniyet kemerinden ceza aldım. Daha yolcuyu yeni indirdim. Yeni yolcuyu aldım, Bismillah ceza yedim" dedi

Hem emniyet kemeri takmadığı için hem de aracının muayenesini geciktirdiği için kendisine ceza kesilen Yücel Avuç, "Takılı da yanlışlıkla çıkardım. Benim gibi dürüst taksiciyi buluyorlar hep. Patron kendisi götürdü taksiyi muayeneden geçmedi. Bugün randevu aldı bugün gidecekti aslında" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurallara Uymayan Taksicilere CezaIstanbulŞişliMecidiyeköy
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