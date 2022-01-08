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Metin Göktepe mezarı başında anıldı

GAZETECİ Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2022 Cumartesi 13:54
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Metin Göktepe mezarı başında anıldı

8 Ocak 1996'da gözaltındayken hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe için, ölümünün 26. yılında Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz,  İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Berkin Elvan'ı annesi Gülsüm Elvan ile arkadaşları katıldı. Anma töreninde konuşan Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, "Bugün yine Metin ile buluşmaya geldik. 26 yıl önce şu saatlerde Metin öldürülmüş tutsakların cenazesini izlemek üzere hala yaşıyordu. Ne yazık ki gözaltına alınıp katledildi. Ancak sadece gazeteciler değil bütün ülke halkının, sendikaların ve başta annem olmak üzere bu davanın katillerinin yargılanmadan bitmeyeceğinin mesajını verdi. Bugün burada olmanız çok kıymetli. Metin'i unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metin GöktepeAnmaGazeteci
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