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Metrobüs kazasında yaralanan şoförün kardeşi: Ameliyat oldu bilinci açık

Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralanan şoför Mahsun Kibar'ın, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde dün ameliyat olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförünün kardeşi Fatih Kibar, "Abimin hayati tehlikesi çok düşük seviyede, bilinci açık" dedi. 

11 Eylül 2022 Pazar 14:27
Metrobüs kazasında yaralanan şoförün kardeşi: Ameliyat oldu bilinci açık

İSTANBUL (DHA)-

Avcılar'da 9 Eylül Cuma günü saat 18.30'da iki metrobüsün, durakta kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı. Metrobüs şoförlerinden 51 yaşındaki Mahsun Kibar'ın Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağında yolcu aldıktan bir süre sonra fenalaştığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Kibar, gece yarısı yoğun bakıma alındı. Şoför Mahsun Kibar'ın dün saat 16.00'da ameliyata alındığı öğrenildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası gece saatlerinde uyandırılan Kibar'ın bilincinin açık olduğu, iki gün içerisinde servise alınacağı öğrenildi. 

"BİLİNCİ AÇIK"

Metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, "Bugün yanına gittiğimizde bilinci açıktı, su istiyordu. Bir iki gün daha yoğun bakımda takibi yapılacak. Darbeye bağlı yaralanması olmuş. Hızı düşük olduğu için ölümden dönmüş. Kazayla ilgili bir şey söylememiş, biz de soramadık. Sadece sağlık durumu ile ilgileniyoruz. Salı günü servise alınması bekleniyor, şu an hayati tehlikesi çok düşük" dedi.

DHA

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