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Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı

Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satış ihalesi yapılacaktır

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Kasım 2021 Pazar 12:49
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Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 44 adet taşınmaz satışa sunuldu.

Hazine adına kayıtlı taşınmazların satış ihaleleri,  24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda gerçekleştirilecek.

Satışı yapılan taşınmaz mallar 5  yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.11.2021 12:55
Anahtar Kelimeler:
Milli EmlakIstanbulArsa SatışıYeni ÇağrıIhale
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