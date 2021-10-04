Minik Dostlar Hayvan Parkı’nın resmi açılışı yapıldı

Ümraniye Belediyesi hayvanlara özel ‘Minik Dostlar Hayvan Parkı’ projesini hayata geçirmişti. Köpeklerin, şehir ortamında daha keyifli ve özgürce vakit geçirebilmeleri ve eğitilmeleri için yapılan park yaklaşık 2 bin 600 metrekare alan üzerine yapıldı. Ayrıca park alanında 8 adet köpek oyun parkuru ve 1 adet kum havuzu bulunuyor. Öte yandan Ümraniye'nin ilk Avrupa standartlarında olduğu belirtilen evcil hayvan parkında; yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları, spor aletleri ve futbol sahası da yer alıyor. 7 gün 24 saat kullanıma açık olacağı belirtilen parkın resmi açılışı dün gerçekleşti. Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Milletvekili İffet Polat ve Yunus Kılıç katıldı.

“TÜM İSTANBUL’U BEKLİYORUZ”

Açılışta konuşma yapan Başkan Yıldırım, “Parkımız herkese hayırlı uğurlu ve örnek olsun. Hayvanlarımızı her zaman önemsiyor ve onlar için de çalışıyoruz. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini çocukluktan alıştırmalıyız. Tüm İstanbul’u bu parka davet ediyorum” diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ MERHAMETTEN BESLENİR

Böyle projelere Türkiye’de ihtiyaç olduğunu vurgulayan AK Parti Milletvekili İffet Polat ise Minik Dostlar Hayvan Parkı projesi için Ümraniye Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Polat sözlerine şöyle devam etti:

“Türk milletinin beslendiği en önemli şey merhamettir. Bu yüzden hayvana gösterilen sevgi, merhamet bizim geçmişimizden gelmektedir. İstanbul, dünyada en fazla kedinin yaşadığı şehirdir. Biz bununla gurur duyuyoruz. Biz hayvan haklarıyla onları korumaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz de hayvanlara şiddet uygulayanları cezalandırmıştı. Hayvanlar mal ya da eşya değildir candır. Bu yüzden hayvanı satın almak yerine gidip barınaklardan sahiplenin. Parkımız hayırlı olsun."

AK Parti Milletvekili Yunus Kılıç da “Ben veteriner hekimim. Hayvanımıza hizmet etsin diye bir sürü öğrenci yetiştirdim. Hayvanları insanlarla yakınlaştırsınlar, tedavi etsinler istedim. Bu Türkiye’ye örnek olacak bir projedir. Bu projeler yaygınlaşsa hayvan sevgisi de yaygınlaşıp aşılanır” dedi.