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Muhteşem Bir Kutlama ile Harika bir Yeni Yıla “Merhaba” diyoruz 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2021 Perşembe 12:41
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Muhteşem Bir Kutlama ile Harika bir Yeni Yıla “Merhaba” diyoruz 

DİNÇER KARACALAR 

 

İstanbul’un buluşma noktası Nişantaşı’nda yer alan St. Regis İstanbul, yılbaşı kutlamalarınız için muhteşem seçenekler sunuyor. St Regis İstanbul, Executive Chef Mehmet Faruk Yardımcı yönetimindeki St Regis Brasserie’de ve iki Michelin dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck’ın ikonik restoranı Spago’da Executive Chef Bahadır Abul’un hazırladığı keyifli yılbaşı kutlama seçenekleriyle, şimdiden yeni yılınıza farklı bir renk getiriyor. 

 

Seçkin bir Yeni yıl kutlaması St. Regis Brasserie’de 

 

Türk ve Dünya mutfaklarını harmanlayan özel lezzetlerini sunduğu St.Regis Brasserie misafirlerini yılbaşına özel seçkin lezzetlerden oluşan bir menüyle ağırlıyor. Menüde geleneksel yılbaşı yemeği olan fırında hindiden, el yapımı yeni yıl çikolata seçeneklerine kadar birçok tat bulunuyor. Yemek menüsünün yanı sıra, yılbaşına özel olarak hazırlanan içecek menüsü de bu özel günün vazgeçilmez eşlikçisi olacak. 

Festival Sezonu’nu evinde geçirmek isteyenlere özel hizmet

Festival Sezonu’nu evinde ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyip yemek hazırlamayı tercih etmeyenler için de, St. Regis İstanbul’un özel hizmeti devreye giriyor. St. Regis Brasserie’de özel olarak hazırlanan hindi siparişinizi 48 saat öncesinden vermeniz yeterli olacak. Ağır ateşte pişmiş hindinizi zengin garnitür, sos ve tatlı seçenekleri ile teslim alabilirsiniz. 

Parıltılı bir Yeni yıl kutlaması Nişantaşı’nın simgesi SPAGO’da 

 

The St.Regis Istanbul’un teras katında yer alan Spago, rafine lezzetlerden oluşan zengin yılbaşı menüsü misafirlerin damağını şenlendirirken canlı müzik performansları, birbirinden eğlenceli ve unutulmaz sürpriz yılbaşı gösterileri ile eğlenceye doyuruyor.

Şef Bahadır Abul’un Spago lezzet severleri içecekin oluşturduğu yaratıcı tatları içeren yılbaşı özel menüsünde; Poşe edilmiş beyaz kuşkonmaz ile servis edilen Tiger Karides, ağır ateşte pişmiş dana kaburga ve ara sıcak için sunulan ev yapımı kestane dolgulu ravioli Şef’in spesiyalleri arasında yer alıyor. Konu yılbaşı olunca gece geç saatlere kadar devam eden eğlence muhteşem bir “late party” ve parti özel menüsü ile sonlanıyor. 

Zengin içerikli malzemelerin seçkin tatlarla buluşturulduğu yemek menüsünün yanı sıra birbirinden değerli barmenlerin hazırlayıp sunduğu eşsiz kokteylleriyle de adından söz ettiren Spago Istanbul’un yılbaşı gecesi için misafirlerine sunacağı içki seçenekleri dışında ferahlatıcı ve birbirinden renkli kokteyl menüsünü deneyimlemeniz mümkün. 

Anahtar Kelimeler:
Muhteşem Bir Kutlama Ile Harika Bir Yeni Yıla Merhaba Diyoruz
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