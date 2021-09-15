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Müsilajdan arındırılan Tuzla denizinde dalgıçlar çay keyfi yaptı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2021 Çarşamba 13:02
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Müsilajdan arındırılan Tuzla denizinde dalgıçlar çay keyfi yaptı

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlatılan ve Tuzla Belediyesi’nin de destekleri ile müsilajdan arındırılan Tuzla Sahili’nde dalgıçlar çay keyfi yaptı. Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri, denizin tadını doyasıya çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlatılan müsilaj temizleme çalışmaları sonuç vermiş, Tuzla Sahili eski rengine kavuşmuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da bizzat takip ettiği temizleme çalışmaları neticesinde Tuzla’da artık denize girilebiliyor. Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri de temiz bir denizin tadını çıkarttılar. Tuzla Sahili’nde dalış yapan dalgıçlar, havanın soğuk olması nedeniyle kendilerine Tuzla Belediyesi Çay Evi’nden ikram edilen çayları denizin içerisinde içtiler. Bir dalgıç ise, Türkiye’nin ilk gemi gençlik merkezi olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin ikinci katından suya atladı.

“DENİZ, GİRİLEBİLECEK VE YÜZÜLEBİLECEK POZİSYONDA”

Tuzla Sahili’nde denize giren dalgıç Mustafa Atay,” Müsilaj sonrası kutlamayı yapmaya biraz daha zaman var ama şu an ufak ufak temizliğin sonuçlarını almaya başlıyoruz. Deniz, Haziran ayındaki gibi değil. Girilebilecek ve yüzülebilecek pozisyonda. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Yeter ki, temizlik anlayışımızı, denizin atık dökülebilecek bir yer olmadığını kavrayıp, bu anlayış ile hareket etmemiz gerekiyor. Çay çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Dalış arasında boğazımızı ıslattık” dedi.
 

“SUYUN ZENGİNLİKLERİNİ FARK EDEBİLMELİYİZ”

Tuzla Belediyesi’nin deniz sporları organizasyonunun birçok belediyeye örnek olması gerektiğini belirten Mustafa Atay,” Birçok belediyede birçok organizasyon yapıyorlar ama denize kıyısı olan belediyelerin bu tarz çalışmalar yaptığını görmedim. Tuzla Belediyesi’ni bu anlamda yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bunlar denize kıyısı olan diğer belediyelere örnek olur ve bu tarz çalışmaları artırarak yaparlar. Çünkü bu tip sporların hem maddi hem de manevi olarak desteğe ihtiyacı var. Sulardan biz ne kadar uzaklaşırsak, su bizden o kadar intikamını alıyor. Suya yakınlaşmalıyız. Su altına girmeliyiz. Suyun zenginliklerini fark edebilmeliyiz. Sanırım Tuzla Belediyesi bunu fark etmiş. Gerçekten tebrik ediyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Müsilajdan Arındırılan TuzlaDalgaçlarçay Keyfi
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