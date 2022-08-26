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Öldürülen tribün liderinin katiliyle aynı masada oturduğu ortaya çıktı

BAYRAMPAŞA'da Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı anlatan görgü tanığı İskender Aydın, "Aynı masada oturuyorlardı. Şüpheli kalktı gitti sonra geri gelip ateş etti" dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 11:32
Öldürülen tribün liderinin katiliyle aynı masada oturduğu ortaya çıktı

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın, olaydan önce şüpheli Mustafa Y. (33) ile aynı masada oturduğu ortaya çıktı. Olayın ardından yaralanan Subaşı'ya müdahale eden İskender Aydın, yaşananları anlattı.

Aydın, şüphelinin bir süre Subaşı'yla oturduğunu, sonra kalkıp gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmek için geri döndüğünü söyledi.

İskender Aydın, "Önce 2 el ateş etti, sonra 3 el daha sıktı, içeriye doğru kaçtı. Otoparktan çıkışta sivil polis adamı aldı. Yaralı da buraya yığıldı. Koştuk, müdahale ettik. Kayışla sıktık bacağını. Biz belden aşağı vuruldu diye gördük. Ambulans geldi, müdahaleyi burada yaptı. Sonradan öğrendik ki hastanede vefat etmiş.  Aynı masada oturuyorlardı. Kişi kalktı gitti, tekrar geri geldi saldırıyı gerçekleştirdi. Bizim gördüğümüz 4 kurşun isabet etmişti ama sonrasında 7 kurşun diye duyduk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaBeşiktaşTribünLiderSeyit SubaşıCinayetİskender Aydın
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