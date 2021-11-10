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Ölümünün 83. yılında Atatürk için mevlit okundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 15:15
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Ölümünün 83. yılında Atatürk için mevlit okundu

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı nedeniyle Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okundu.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, komutanlar sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tatürk Için Mevlit OkunduÖlümünün 83. Yılı
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