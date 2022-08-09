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Patrik Bartholomeos'tan itfaiyeye teşekkür ziyareti

09 Ağustos 2022 Salı 15:54
Patrik Bartholomeos'tan itfaiyeye teşekkür ziyareti

İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos,  Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Fatih'te bulunan itfaiye bölge amirliğine gelen Patrik Bartholomeos teşekkür ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bartholomeos "1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik. İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Patrik BartholomeosZiyaret
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