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Pendik'te fırtınanın devirdiği kaydıraktaki 3 çocuk yaralandı

Pendik'te, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle devrilen kaydıraktaki 3 çocuk hafif yaralandı.

11 Mart 2023 Cumartesi 15:34
Pendik'te fırtınanın devirdiği kaydıraktaki 3 çocuk yaralandı

Kurtköy Mahallesi'nde, gelirinin bir bölümü depremzedelere bağışlanmak üzere düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri'nde stantların yanına kurulan şişme kaydırak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yerinden çıktı. 
Ürünlerin satışa sunulduğu bir standın üzerine devrilen kaydırakta bulunan 3 çocuk hafif yaralandı.
Stantın da çöktüğü olay nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis de kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PendikRüzgarFırtına
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