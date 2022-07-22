Rus heyeti tahıl sevkiyatı anlaşması için İstanbul'a geldi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni' imza töreni için Rus heyet, Moskova'dan 13.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Rus Savunma Bakanı Şoygu ve beraberindekiler, uçağın altında bekleyen araçlara alındı. Rus heyet daha sonra havalimanından ayrıldı.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasında 13 Temmuz'da İstanbul'da teknik toplantı gerçekleşmişti. Taraflar bu kez imza töreni için İstanbul'da bir araya geliyor. Konuya ilişkin dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninin bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.