Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1468.67
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
15 Akademik Personel Alınıyor
15 Akademik Personel Alınıyor
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Alucra Belediyesi memur alımı yapıyor
Alucra Belediyesi memur alımı...
Zabıta Memuru alımı yapılacak 
Zabıta Memuru alımı yapılacak 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 saatte PCR test

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Eylül 2021 Cumartesi 11:54
0 Okunma
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 saatte PCR test

İSTANBUL - Koronavirüs önlemleri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan negatif PCR test ibrazı zorunluluğu getirildi. Yolcuların, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan test merkezinde PCR test sonuçlarını 1,5 saat içinde alabildikleri kaydedildi.
 

6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında yolculardan aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu getiridi. Zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor. İki doz koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.
 

GÜNLÜK BİN 500 YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşları olan koronavirüs aşısı olmayan iç hat yolcuları ise terminalde bulunan test merkezinde 250 lira karşılığında PCR testi yaptırabilecekler. Salgın önlemleri kapsamında Ekim 2020 yılında havalimanında hizmete giren PCR test merkezinde bu zamana kadar 222 bin 770 yolcuya test yapıldığı bildirildi. Bunlardan 2 bin 15 yolcunun testi pozitif çıktı. Test laboratuarında toplam 7 adet PCR test cihazı mevcut olan merkez günlük bin 500 yolcuya hizmet veriyor. Merkezde PCR testinin yanı sıra antijen ve antikor testleri de yapılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı15 Saatte PCR Test
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un 2050 hedefi sıfır atıkla karbon nötr şehir olmak
İstanbul'un 2050 hedefi sıfır atıkla karbon nötr şehir olmak
İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı
İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı
Sazlıdere Barajı'nda cansız bedeni çobanlar tarafından bulundu
Sazlıdere Barajı'nda cansız bedeni çobanlar tarafından bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans