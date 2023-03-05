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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle bir araya gelerek, sağlık hizmeti için kullandıkları yapıların durumu ve hayata geçirecekleri acil eylem planlarını ele aldıklarını bildirdi.

05 Mart 2023 Pazar 00:07
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle bir araya geldi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sağlık hizmeti için kullandığımız yapıların durumu ve hayata geçireceğimiz acil eylem planlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.
Cerrahpaşa Tıp ve İstanbul Tıp Fakültesi hastanelerinde inceleme
Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile İstanbul Tıp Fakültesi hastanelerinde de incelemelerde bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemeler yaptıklarını belirterek, "Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık." bilgisini verdi.
Bakan Koca, paylaşımlarında başhekimlerle yapılan toplantı ile inceleme ziyaretlerine ilişkin görsellere de yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaCerrahpaşa
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