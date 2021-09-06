Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1468.67
ALTIN
487.50
DOLAR
8.2975
STERLİN
11.4986
EURO
9.8682
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak
İki adet bina icradan satılacak
İki adet bina icradan...
8 adet işyeri kiralanacak
8 adet işyeri kiralanacak

Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Sancaktepe'de öğrencileri bıraktıktan sonra dönüş yapan okul servisi, karşı şeritten gelen bir minibüse çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Eylül 2021 Pazartesi 10:21
0 Okunma
Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi Adnan Sokak içerisinde yaşandı. Okula çocukları bıraktıktan sonra dönüş yapan Berkan Sezgin yönetimindeki 34 LAL 650 plakalı okul servisi, sokak içerisinde karşı şeritten gelen ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 DD 2629 plakalı bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada okul servisinin sürücüsü Berkan Sezgin ile  birlikte çarpıştığı minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Ak, "Burada sık sık kaza oluyor. Burayı tek şerit sanıyorlar. Sokağın girişine bir uyarı levhası asılması gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeOkulServisKazaTrafik Kazasıöğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü'nde yüz yüze eğitimin ilk gününde okul önlerinde veli yoğunluğu
Beylikdüzü'nde yüz yüze eğitimin ilk gününde okul önlerinde veli yoğunluğu
İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı 
İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı 
Ümraniye'de servis midibüsü otomobile çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
Ümraniye'de servis midibüsü otomobile çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans