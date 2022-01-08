Sancaktepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu

Polis ekipleri, Sancaktepe Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak olarak nargile tütünü imal edildiği bilgisini aldı. Ekipler önceki gün adrese baskın düzenlendi. Adreste bulunan C.S.K., isimli kişi gözaltına alınırken, adres ve bir araçta yapılan aramalarda; çuval içerisinde 337 kilogram nargile tütünü, paketlenmiş halde 169 adet nargile tütünü, 198 litre solüsyon, 23 litre nargile tütünü aroması, 43 kilogram yaprak tütün ve 25 kilogram tatlandırıcı, üretimde kullanılan; 1 ocak, 1 kazan, 1 hamur makinesi, 1 kıyma makinesi, 1 pres makinesi, 1 terazi, 4 adet tüp ve tüfek bulundu. Gözaltına alınan C.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ekiplerce, adrese yapılan baskın anı kameralarca görüntülendi.