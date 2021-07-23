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Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ŞİLE'de denizde kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sabah saatlerinde Kızılcaköy plajından denize giren ve kaybolan 14 yaşındaki gencin de cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Temmuz 2021 Cuma 11:11
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Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Dün sabah saatlerinde Şile'de denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Şile Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre dün 1 kişi kurtarıldı, bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah saatlerinde Kızılcaköy plajından denize girerek kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün gece ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı, aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi, çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen kaybolan gençlerin ailelerinin sahildeki bekleyişleri sürüyor. 

"DÜN GECEDEN BERİ BURADA BEKLİYORUZ"

17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin İzmir'den gelen dayısı Ethem Mintaş "Dün geceden beri burada bekliyoruz, perişan durumdayız. Dün sabah haberi alınca İzmir'den geldik" diye konuştu.

"ÇARESİZCE BEKLİYORUZ"

17 yaşındaki kayıp gencin diğer dayısı İbrahim Mintaş "Dün 07.30 sıralarında girmişler, gözden kaybolmuşlar, biz dün akşam 7'de geldik, gecede buradaydık. Çaresizce bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şileDenizBoğulmaKayıp
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