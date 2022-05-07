Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...

Şişli’de otomobil takla attı

ŞİŞLİ'de refüje çarpan otomobil, takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:56
Şişli’de otomobil takla attı

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İstiklal Sokak’ta ilerleyen 34 KN 2388 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı. Otomobil durakta bekleyen minibüse çarptı. Sürücünün otomobil içinde sıkıştığını görenler yardıma koşup itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici ile kaldırılırken kaza nedeniyle aksayan trafik normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şişliİstiklal SokakKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Yüksel’den Anneler Günü mesajı
Gökhan Yüksel’den Anneler Günü mesajı
Tuzla'da gemide 4 işçi gazdan zehirlendi
Tuzla'da gemide 4 işçi gazdan zehirlendi
Avcılar'da yapı stokunda yaşanan sıkıntı kira ve satış fiyatlarını vurdu
Avcılar'da yapı stokunda yaşanan sıkıntı kira ve satış fiyatlarını vurdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans