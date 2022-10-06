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Suç örgütü lideri Sarıyer'de yakalandı

Kamuoyunda Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütünün lideri Ali Osman Hacısüleymanoğlu, yapılan operasyonla Sarıyer'deki lüks bir rezidansta yakalanarak gözaltına alındı. Hacısüleymanoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06 Ekim 2022 Perşembe 11:34
Suç örgütü lideri Sarıyer'de yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aydır hakkında yakalama kararı bulunan ve kamuoyunda Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütü lideri Ali Osman Hacısüleymanoğlu'nun Sarıyer'de bir rezidansta kaldığını belirledi. Ekipler uzun süre rezidansı takip etti. Yapılan çalışmaların ardından salı günü belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli Osman Hacısüleymanoğlu yakalanarak gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 25 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 92 bin lira para ele geçirildi. Hacısüleymanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali Osman HacısüleymanoğluSarıyerSuçörgütSuç örgütüPolisOperasyon
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