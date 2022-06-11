Sultangazi'de ekmek almak için evden çıkan kadın geri dönmedi

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Saliha Erol (38), geçen perşembe günü sabah saat 10.00 sıralarında 9 yaşındaki çocuğuna ekmek almaya gideceğini söyleyerek, evden çıktı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Erol, geri dönmeyince eşi Salih Erol, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

“İKİ ÇOCUĞUM ANNESİZ KALMASIN"

Yakınlarıyla birlikte eşi Saliha Erol'u sokak sokak gezerek arayan Salih Erol, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Eşinin gittiği güzergahtaki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Salih Erol, eşinin hayatından endişe ettiğini söyledi.

"İKİ ÇOCUĞUM ANNESİZ KALMASIN"

Erol, “Perşembe günü eşim, küçük çocuğumuza ekmek almaya gideceğini söyleyerek sabah saat 10.00'da evden çıkıyor. Sonra haber alamadık. Saat 15.00 gibi oğlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. İş yerinden çıkıp, eve geldim. Emniyete ve Gaziosmanpaşa Savcılığı'na kayıp başvurusunda bulunduk. Panik atak rahatsızlığı var. Tedavi görüyordu. Kullandığı ilaçlar vardı. Doktoru o ilaçları bırakmasını söyledi. O ilaçları bıraktıktan sonra içine kapanık oldu. Kimse ile konuşmak istemiyordu.

Kendisini merak ediyoruz. Perşembe gününden beri sokak sokak gezip, kendisini arıyoruz. Evden çıkarken komşumuz ile yolda karşılaşıyorlar. Bir süre sohbet edip, ekmek almaya gideceğini söylüyor. Cep telefonuna ulaşamıyoruz. Telefonu iki gün açıktı. Biz sürekli kendisini aradık. Sanırım bundan dolayı şarjı bitmiş olabilir. Kötü, art niyetli insanların eline geçmesinden korkuyorum. Telefonu bir yere mi attılar, onu bir yere mi götürdüler? Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Salih Erol, "Herkesin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yetkililerin elinden gelenin fazlasını yapmasını istiyoruz. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. İki çocuğum annesiz kalmasın. 19 yıllık evliyiz ve aramızda hiçbir sorun yok. Duramıyorum, yere sığamıyorum. Bir netice almak istiyorum. 9 yaşındaki çocuğum olayı kavrayamadı henüz. Kendisine bir şey söylemedik. Annesinin gelmesini bekliyor" dedi.