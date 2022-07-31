Sultangazi'de TIR dereye düştü

Sultangazi Cebeci Tüneli çıkışı Hasdal yönünde sabah 05.00 sıralarında Kadir Budak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki demir bariyere çarpan TIR, Alibeyköy Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı. Kazada parçalanan TIR'dan çıkartılan Budak ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Gürbüz hastaneye kaldırıldı. Abdülkadir Gürbüz'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.