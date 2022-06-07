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Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı

İSTANBUL Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu müşteri, Fatih'te inerken taksiciye sahte 100 dolar verdi. Paradan şüphelenen taksicinin haber verdiği bekçiler, şüpheliyi sokak aralarında kovalayarak, nefes kesen takiple yakaladı. Üzerinden sahte olduğu öğrenilen 150 dolar çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 09:58
Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı

Olay, Fatih Aksaray'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu müşteri, Aksaray'a geldi. Müşteri, 300 lira tutan taksi ücreti karşılığında taksiciye 100 Dolar verdi. Paranın sahte olmasından şüphelenen taksici,  devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçilerine durumu anlattı. Yabancı uyruklu müşteri ise bekçileri görünce yaya olarak kaçtı. Mahalle bekçileri, yaya olarak kovaladıkları yabancı uyruklu müşteriyi, bir süre sonra yakaladı. Üzerinden sahte olduğu öğrenilen 150 dolar çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

"100 DOLAR VERDİ ŞÜPHELENDİM"

Taksi şoförü, "Havalimanından geldi buraya. 300 lira verecekti, 100 Dolar verdi. Para üstü istedi, parası sahte çıktı. Halen daha paramı vermedi şikayetçiyim" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞÜPHELİNİN BEKÇİLERDEN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece bekçilerini görünce kaçan yabancı uyruklu kişinin kaçma anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de, şüphelinin bir aracın önüne atlayarak kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise mahalle bekçilerinin şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.

DHA

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TaksiTaksiciYolcuDolarSahte DolarPara
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