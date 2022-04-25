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Taksim Metro İstasyonu'nda yangın 

TAKSİM Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Metro İstanbul, Taksim Mertro İstasyonu ile Taksim-Kabataş Feniküler hattının yangın nedeniyle işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:46
Taksim Metro İstasyonu'nda yangın 

Yangın, saat 22.15 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'nda çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle dumanlar istasyonu kapladı. Bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstasyon yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler duman tahliyesi yaptı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor. 

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı alt geçit bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim Metro İstasyonuYangınItfaiye
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