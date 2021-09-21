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TEKNOFEST kapılarını açtı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı’nda bu sabah başladı. Festivalde Türkiye'nin savunma sanayi araçları sahne alacak, birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival 26 Eylül pazar günü sona erecek. Festivale ilk günden ilginin yoğun olduğu görüldü. Çok sayıda öğrenci ve teknoloji meraklısı Atatürk Havalimanı’na geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 13:30
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TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başladı ve 26 Eylül'de sona erecek. Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı ve 4'üncüsü düzenlenen festivale bu sene de rekor katılım bekleniyor. TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi araçları boy gösteriyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HavacılıkUzay Ve Teknoloji FestivaliTEKNOFESTAtatürk Havalimanı
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