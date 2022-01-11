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Tuzla'da 28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

TUZLA'da dün gece saatlerinde iddiaya göre bir restoranda yemek yiyen avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ocak 2022 Salı 10:25
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Tuzla'da 28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tuzla'da bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restorana gelen eski nişanlısı ile tartıştı. Ardından eski nişanlı, Yıldız'a defalarca ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine giderek teslim oldu. 

Tehditleri sosyal medyasından paylaşmış

Yaşanan olaydan önce Oktay Dönmez'in, Dilara Yıldız'a tehdit mesajları attığı öne sürüldü. Telefonunda kayıtlı olmayan ancak Dönmez'e ait olduğu öne sürülen mesajlarda Yıldız'a, "Çok zamanın yok bu hayatta" yazıldığı görülüyor

Atılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" şeklinde cevap veriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaKadın CinayetiCinayetAvukatDilara Yıldız
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