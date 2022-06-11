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Tuzla'da "karışımlı akaryakıt" operasyonu

TUZLA'da durdurulan bir kamyonetin kasasındaki depolarda ve Pendik'te bir fabrikada yaklaşık 500 bin lira değerinde 20 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Haziran 2022 Cumartesi 14:33
Tuzla'da "karışımlı akaryakıt" operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Tuzla'da durdurdukları bir kamyonetin kasasındaki depolarda karışımlı olduğu değerlendirilen 11 bin litre akaryakıt ele geçirdi. İnceleme ve ifadeler sonrası Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir fabrikada arama yapıldı. Aramalarda 7 bin 500 litre karışımlı olduğu belirtilen akaryakıt ele geçirilirken, fabrikaya gelen bir aracın arka kısmında ise bin 500 litre akaryakıt bulundu. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında T.Ç, F.E. VE Ş.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaAkaryakıtKaçak Akaryakıt
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