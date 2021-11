Ümraniye’de kadına şiddete ‘hayır’ denildi

Ümraniye’de dün, 25 Kasım Kadına Şiddete Mücadele Günü vesilesiyle kadınları bilinçlendirmeye yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ paneli düzenlendi. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen panelde; Avukat Özlem Koçak Süren, Psikolog Sümeyra Şimşek ve Psikolojik Danışman Hanife Kesen panele gelen kadınlara ‘şiddetin hukuki ve psikolojik boyutunu’ anlattı. Kadına olan her türlü şiddetin önlenmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İslam’da haksız yere can almak haramdır. İnsan öldürenlerin ahirette çok ağır cezalar verileceği Kuranı Kerim'de de yazıyor. Günümüzde en çok gündemde olan şey ise kadına şiddet ve kadın cinayetleridir. Ülkelerin öncelikli çözmesi gereken problemlerden biri budur” açıklamasını yaptı.

“KADINA ŞİDDET, GELECEK NESİLLERE DE ZARAR VERİR”

Kadına uygulanan şiddetin; kadınların onuruna, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne, ailelere, toplumlara ve gelecek nesillere ciddi şekilde zarar vereceğini vurgulayan Başkan Yıldırım, her zaman, her konuda kadınların yanında olduklarını ve olacaklarının altını çizdi.

Türkiye’de kadına şiddetle yasal düzenlemelerle mücadele edildiğini ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

“Türkiye yapılan hukuki bu düzenlemelerle dünyada kadına şiddetle mücadele eden etkili mevzuata sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Biz de belediye olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerimizle kadına şiddetle mücadele ediyoruz. Gerektiğinde personelimizle şiddet gören kadın ve çocuklarımıza destek veriyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 35’İNDE KADINA ŞİDDET VAR”

Türkiye Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Raporu’na göre Türkiye’de yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete uğrayan kadın oranının yüzde 35 olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, “Biz İslam ülkesiyiz. Bizim dinimizde kadına verilen değer büyük. Bu yüzden yüzde 35’lik oranı sıfıra indirmeliyiz. Bu konuda dünyanın ileri gelen birçok ülkesinden iyi olabiliriz. Ama bu bize yetmez. Çünkü biz Müslümanız” şeklinde konuştu.

ŞİDDET GÖREN ÇOCUKLAR BAŞARISIZ OLUYOR

Sosyal medyada sürekli kadına şiddetle ilgili olayların döndüğünü belirten Psikolog Sümeyra Şimşek, bu tür olayların kadınlarda ister istemez kaygı ve endişe yarattığını söyledi. Şiddetin toplumu tamamıyla olumsuz etkilediğini belirten Şimşek, “Şiddete en çok kadınlar maruz kalıyor. Genellikle eşler tarafından şiddet görülüyor. Sadece fiziksel değil ekonomik şiddet de uygulanıyor. Kadınlar şiddet gördükçe pasif ve çaresiz hissediyor. Evliliğini bitiremeyeceğini düşünüyor. Bu şekilde toplumdan kendini soyutluyor ve birçok ruhsal sağlık sorunlar yaşıyorlar. Evde yaşanan şiddette çocuklar ise ya içine kapanıyor ya da saldırgan oluyor. Yaşadıklarından dolayı okul hayatında başarısız oluyor” açıklamasını yaptı.

“KANUNUMUZ KADINDAN DELİL İSTEMİYOR”

Türkiye’de kadınlara ciddi yardımlar sağlandığını belirten Avukat Özlem Koçak Süren ise şunları söyledi:

“Kadın ve erkek yasalarımızda eşittir. Ama kadının yapısından dolayı korunmaya ihtiyacı vardır. Psikolojisi bozuk insanlar ise kendinden güçsüzlere şiddet uygulamaktadır. Bu yüzden kanunumuzda kadına pozitif ayrımcılık yapılmıştır. 6284’üncü kanunumuz, ‘kadına hiçbir şiddet uygulamamalısınız, ben onun yanındayım’ demek istiyor. Bu yüzden şiddete maruz kalan kadınlar gidip şikâyette bulunabilir, kanunumuzdan yararlanabilir. Bu kanunun en önemli özelliği ise delil istememesidir. Bu anlamda çok önemlidir.”