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Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı

ÜMRANİYE’de bir apartmana ait kapalı otoparkta bulunan otomobilde başlayan yangın, aralarında polis otosunun da yer aldığı 5 araca sıçradı. Yangın sırasında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda hasar oluştu.

25 Eylül 2022 Pazar 10:06
Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı

Yangın, saat 03.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın kapalı otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 5 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeOtoparkAraçYangınItfaiye
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