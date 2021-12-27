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Üsküdar'da olaylı yıkım: Zabıta ve çalışanlar birbirine girdi

Üsküdar Salacak Sahili'nde ruhsatsız cafelerin yıkımı gerçekleşti. Bir kafenin yıkımı sırasında çalışanlar  iş makinesinin önünde durarak  engel olmak isteyince gergin dakikalar yaşandı. Görevliler ile çalışanlar arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2021 Pazartesi 11:18
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Üsküdar'da olaylı yıkım: Zabıta ve çalışanlar birbirine girdi

Salacak Sahil Yolu'nda ruhsatsız olan bazı cafelerin yıkım kararı daha önce tebliğ edilmişti. Bugün Sahil Yolu'nda kafelerde yıkım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi. Yıkım yapılacak bölgede tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yıkım kararı olan bir  kafede çalışanlar, kol kola girerek iş makinesinin önünde durdu. Yıkımı engellemek isteyen çalışanlar ile görevliler arasında tartışma başladı. Uyarılara rağmen kafeden çıkmak istemeyen çalışanlara çevik kuvvet ve zabıta ekipleri müdahale ederek dışarı çıkarmaya çalıştı. Çalışanlar ile yıkım ekibi arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı. Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandı. İş makinasıyla yıkım yapıldığı sırada sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yıkımın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarZabıtaYıkımSalacak Sahili
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