Üsküdar'da otobüs kazası

Kaza 06.45 sıralarında Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a şehir dışından günübirlik tur için gelen yolcular Karacaahmet mezarlığında kabir ziyareti yaptığı sırada otobüsler yol kenarına park etti.

Otobüslerden biri yolcularını indirip yola çıkmak istediği sırada Hayrullah Karaaslan yönetimindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tur otobüsü diğer 2 tur otobüsüne çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan tur otobüslerinden biri kaldırıma çıkıp reklam panosu ve ağacı devirdi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otobüsler yolun kenarına alınarak trafik akışı sağlandı.