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Vali Yerlikaya İstanbul'da 2022'de ele geçirilen sahte içki miktarını açıkladı

28 Aralık 2022 Çarşamba 10:51
Vali Yerlikaya İstanbul'da 2022'de ele geçirilen sahte içki miktarını açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında şimdiye kadar yapılan 711 operasyonda 100 buçuk ton alkollü içki ve 334 ton etil/metil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1 Ocak-26 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sahte içki operasyonları hakkında açıklama yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında; sahte içki imal ve satışına yönelik 711 operasyonda 843 şahsa işlem yapıldı. 94 şüpheli tutuklandı. 100,5 Ton alkollü içki ve 334 Ton etil/metil alkol ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." bilgilerini verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaSahte Içki
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