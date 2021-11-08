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Yediemin otoparkından sahte evrakla hırsızlık

TUZLA'da yediemin otoparkından hacizli bulunan iki TIR ve dorsenin sahte vekaletname kullanılarak çalınmasına ilişkin bir kişi yakalandı. Tutuklanan  B.T.'nin  ev ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda  vekaletname, evrak ve senet ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2021 Pazartesi 14:34
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Yediemin otoparkından sahte evrakla hırsızlık

Tuzla Yayla Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkından , sahte vekaletname kullanılmak suretiyle hacizli yakalama kararı nedeniyle bağlı olan S.T. (58) isimli kişiye ait iki TIR ve dorse çalındı. Polis ekipleri, geçen cuma günü gerçekleşen olaya ilişkin şikayet üzerine harekete geçti. Ekipler, araçları teslim alan şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Kimliği tespit edilen B.T., (26) önceki gün Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 3 adet farklı isimlere ait sahte kimlik belgesi, 14 adet vekâletname, 3 adet dolu senet, senet karnesi, çok sayıda farklı araçlara ait trafikten men muhafaza altına alma evrakı, çok sayıda farklı icra dairelerine ait tensip tutanağı, çok sayıda muvaffakkatname evrakı, çok sayıda banka dekontu ve rehin sözleşmesi,  cep telefonu,  USB bellek, harici hafıza belleği, çok sayıda farklı içeriklerde evrak ele geçirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramalar kameraya yansırken, ele geçirilen sahte evrakla Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Oto Hırsızlığı" suçlarından dün adliyeye sevk edilen B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaYedieminOtoparkSahteEvrakHırsızlık
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