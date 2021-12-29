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Yeni yılda hava açık; yağış beklenmiyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2021 Çarşamba 15:23
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Yeni yılda hava açık; yağış beklenmiyor

İSTANBUL - Yeni yıla sayılı günler kala merak edilen hava durumuyla ilgili Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, “Yılbaşında İstanbul’da yağış görülmeyecek. Soğuk hava etkisini ocak ayının ikinci haftasından itibaren göstermeye başlayacak” dedi.


 

Her yeni yıl merak edilen ‘kar yağışı olacak mı?’ sorusuna İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir yanıt verdi. Havaların ocak ayının ikinci haftasından itibaren soğumaya başlayacağını ve bu dönemde kar yağışı ihtimalini yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, “Yılbaşında İstanbul’da kar yağışı olmayacak. Hafif bir yağış olabilir ama genelde hava açık olacağı kesin. Fırtına söz konusu değil ama lodos etkisi devam ediyor. Ayın 2-3’ü gibi kuzeye dönme ihtimali var, sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek. Yılbaşı günü İstanbul’da yağış görülmeyecek. Aynı şekilde yurdun iç kesimlerinde sis ve don olayı gözükecek” dedi.


 

AKDENİZ’DE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK; SELE DİKKAT


 

Marmara’nın batısında bugünden itibaren yağış gözlemlenebileceğini belirten Özdemir, “Ege’de Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basınç sistemi var bu da 2-3 gün etkili olacak. Cuma günü Antalya kısmı kuvvetli yağış alabilir, sel olma ihtimali fazla. Bu yüzden dikkat edilmesi lazım. Ege kıyıları da yine aynı şekilde” ifadelerini kullandı.


 

İÇ ANADOLU’DA SİSE DİKKAT


 

Özdemir, “İç Anadolu Bölgesi’nde cuma gününe kadar yüksek basınç hakim. Sis ve pus olayına dikkat edilmesi gerekiyor. Metropollerde hava kirliliğine dikkat edilmesi lazım. Doğu Anadolu’nun bir kısmında kar yağışı ve soğuk hava etkili. Ardahan, Kars, Ağrı gibi illerde hava sıcaklığı eksi 20’lerde seyredecek” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni YılHava Durumu
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